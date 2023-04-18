19:04 (мск), источник: © РИА Новости
В России выявили случаи заражения коронавирусом «арктур»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса «арктур», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.
Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте коронавируса COVID-19.
Как отмечала Всемирная организация здравоохранения, новый рост числа заболевших в Индии, предположительно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 («арктур»). Речь идет о подварианте «омикрона».