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19:04 (мск), источник: © РИА Новости

В России выявили случаи заражения коронавирусом «арктур»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса «арктур», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Источник: © РИА Новости

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.

Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте коронавируса COVID-19.

Как отмечала Всемирная организация здравоохранения, новый рост числа заболевших в Индии, предположительно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 («арктур»). Речь идет о подварианте «омикрона».

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