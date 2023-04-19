14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
На большом тихоокеанском мусорном пятне появилась новая экосистема
Теперь там обитают прибрежные животные, ранее не появлявшиеся в водах открытого океана.
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«Проблемы, связанные с пластиком, ухудшаются: морские жители не только глотают его или запутываются в пластиковых сетях», — сказала Линси Харам, морской эколог, сотрудничавшая со Смитсоновским центром экологических исследований. По ее словам, пластиковый мусор создает возможности для значительного расширения биогеографии прибрежных видов за пределы того, что ранее считалось возможным. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.
Когда-то считалось, что прибрежные виды не способны выжить в открытом море в течение длительного периода времени. Но теперь, когда они научились передвигаться на Большом тихоокеанском мусорном пятне (БТМП), ученых интересует, как долго они могут мигрировать, какие виды лучше приспосабливаются к «путешествию», где они находят убежище и формируют ли они друг с другом связи, отличающиеся от обычной экосистемы. Чтобы выяснить это, Харам взяла образцы отходов с БТМП — вихревой массы пластиковых буев, ведер, бутылок, веревок и рыболовных сетей.
Предыдущие исследования показали, что большая часть этого мусора восходит к пяти промышленно развитым странам, активно практикующим рыбную ловлю. Но наличие организмов, живущих на БТМП, в этих научных работах не учитывалось. Как оказалось, прибрежные виды беспозвоночных, такие как ракообразные, морские анемоны и мшанки, были обнаружены примерно на 70% из 105 пластиковых предметов, которые исследовали Харам и ее коллеги.
Количество и разнообразие прибрежных видов на изучаемых образцах намного превышает разнообразие видов, которые обычно существуют в открытом океане. Прибрежные беспозвоночные не только выживали, но и явно процветали в своей новообретенной плавучей среде обитания. Среди мусора были обнаружены похожие на папоротник гидроиды (связанные с медузами и кораллами) с репродуктивными структурами, амфиподы, несущие яйца, и морские анемоны различных размеров.
Кажется, что эти прибрежные паразиты могут прожить в мусоре достаточно долго, чтобы активно размножаться — и, вероятно, конкурировать с пелагическими организмами (обитающими в пелагиали — в толще или на поверхности воды) за пространство и ресурсы. Но то, как прибрежные беспозвоночные выживают в этой среде, все еще загадка. Пластик уже преобразует морские экосистемы, потому ученые предупреждают, что если эта закономерность продолжится и дальше, нас может ожидать еще один глобальный экологический кризис, который ударит как по всем морским обитателям, так и по экономике, выстроенной вокруг использования океанических ресурсов.
Недавно японские ученые научились создавать пластик из заводских выбросов. Этот способ сделает материал безопаснее, дешевле и экологичнее.
Олеся Маевская