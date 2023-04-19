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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: викинги покинули Гренландию из-за наводнений

Остров стал непригоден для жизни.

Источник: Marisa Borreggine et al.

Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что в середине XV века викинги покинули Гренландию из-за сильного подъема уровня моря и постоянных наводнений. Вода топила поселения и пастбища, питала землю солью, из-за чего сильно упала урожайность, пишут ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Викинги были первыми европейцами, которые высадились в Северной Америке. Уже к концу X века скандинавы основали три больших поселения и прожили в них почти 500 лет, и до сих пор ученые спорят, что в итоге заставило их покинуть остров.

За полвека, которые скандинавы провели на острове, уровень моря поднялся более чем на три метра, из-за чего случались частые наводнения. Процесс шел в 2−6 раз быстрее, чем в XX веке.

Изучив данные о климате и смоделировав рост гренландского ледникового щита, исследователи выяснили, что миграция викингов совпала с началом малого ледникового периода. Обычно в такой ситуации уровень моря падает, но в Гренландии из-за совокупности многих факторов произошел обратный эффект.

Недавно ученые выяснили, что миграция и климат колоссально повлияли на геном человека. Всего 10 тысяч лет назад генетическое разнообразие было намного богаче.

Олеся Маевская

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