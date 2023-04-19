16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии мужчину задержали за вождение без прав, которые отняли 60 лет назад
На данный момент пенсионеру 82 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
JapanToday сообщает, что полицейский патруль задержал японца Тошиюки Исибаши, который водил машину без документов. По словам мужчины, их у него отобрали, когда ему было около 20.
Сотрудники правопорядка остановили Тошиюки на дороге, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. Уже во время разговора выяснилось, что он ездит без прав уже почти 60 лет. Как мужчине удалось водить машину все эти годы неизвестно.
Недавно пенсионерка из Франции случайно украла музейный экспонат прямо во время выставки.
Олеся Маевская