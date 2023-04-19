17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за аллигатора во Флориде перекрыли дорогу
Нарушитель порядка уже пойман.
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Полицейское управление Уэст-Палм-Бич (Флорида) в своих социальных сетях сообщило, что дорога на Австралийской авеню была перекрыта из-за неожиданной опасности. На проезжую часть выполз аллигатор, пишет UPI.
В департаменте заявили, что специалист Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды довольно быстро справился со «своенравным пешеходом».
Недавно в США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео. Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет.
Олеся Маевская.