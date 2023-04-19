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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биологи открыли вид лягушек, которые маскируются под птичий помет

Для этого понадобилось более 30 лет.

Источник: Dr. Paul Oliver

Studyfinds сообщает, что сотрудники Музея Южной Австралии, Музея Квинсленда и Университета Гриффит обнаружили новый вид лягушек Litoria naispela. Они живут во влажных лесах Новой Гвинеи и маскируются под птичий помет, чтобы отпугивать голодных хищников.

Исследователь Стив Ричардс потратил более 30 лет, чтобы сделать это открытие. Он также обнаружил четыре других новых вида — Litoria daraiensis, Litoria gracilis, Litoria haematogaster и Litoria lisae.

«Я провел очень много ночей в ожидании возле дупла дерева под дождем и градом. Все, чтобы узнать о биологии этих удивительных видов», — говорит ученый.

Стоит отметить, что Новая Гвинея имеет самую разнообразную в мире островную фауну амфибий. Многие из видов лягушек до сих пор неизвестны науке. При этом популяции амфибий во всем мире сокращаются, что вызывает тревогу ученых.

Недавно в Эквадоре были обнаружены два новых вида плотоядных растений. Они могут ловить и переваривать мелких насекомых.

Олеся Маевская

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