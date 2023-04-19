18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Англии нашли фрагменты римского форта у знаменитого вала Адриана
Его обнаружили с помощью геофизической съемки местности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вал Адриана — построенное в античности укрепление на севере Англии высотой и толщиной стен, достигающих 6 метров. Ров и стена были длиной примерно сто километров. На укреплении были возведены сторожевые башни и вышки.
Исследовательская группа из Шотландии обнаружила возле вала Адриана в округе Уэст-Данбартоншир остатки небольшого римского форта. Он был возведен во II веке.
Римляне, защищавшие от британцев свои северные территории, построили в 120-х годах вал Адриана, который представлял собой стену и ров, тянувшиеся от моря до моря. В середине того же столетия (в 142−154 годах) поперек современной Шотландии было возведено аналогичное сооружение длиной 63 километра — вал Антонина.
Форт Адриана мог вместить 10−12 военных. Это десятый подобный форт, обнаруженный у одноименного вала. В разное время именно по этим укреплениям проходила граница Римской империи.
Недавно недалеко от Рима была найдена винодельня, которой около 2000 лет. Она была создана для эстетического удовольствия императора.
Олеся Маевская