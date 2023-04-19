Недалеко от Рима найдена винодельня, которой около 2000 лет Она была создана для эстетического удовольствия императора
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Главные новости к вечеру 19 апреля
18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Англии нашли фрагменты римского форта у знаменитого вала Адриана

Его обнаружили с помощью геофизической съемки местности.

Вал Адриана — построенное в античности укрепление на севере Англии высотой и толщиной стен, достигающих 6 метров. Ров и стена были длиной примерно сто километров. На укреплении были возведены сторожевые башни и вышки.

Исследовательская группа из Шотландии обнаружила возле вала Адриана в округе Уэст-Данбартоншир остатки небольшого римского форта. Он был возведен во II веке.

Римляне, защищавшие от британцев свои северные территории, построили в 120-х годах вал Адриана, который представлял собой стену и ров, тянувшиеся от моря до моря. В середине того же столетия (в 142−154 годах) поперек современной Шотландии было возведено аналогичное сооружение длиной 63 километра — вал Антонина.

Форт Адриана мог вместить 10−12 военных. Это десятый подобный форт, обнаруженный у одноименного вала. В разное время именно по этим укреплениям проходила граница Римской империи.

Недавно недалеко от Рима была найдена винодельня, которой около 2000 лет. Она была создана для эстетического удовольствия императора.

Олеся Маевская

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