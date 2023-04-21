19:40 (мск), источник: РБК Life
Дворец показал ранее неизвестное фото Елизаветы II в день ее 97-летия
Это портрет королевы с внуками и правнуками, снятый Кейт Миддлтон.
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Букингемский дворец поделился архивным снимком в честь дня рождения Елизаветы II. Сегодня, 21 апреля, ей бы исполнилось 97 лет. Снимок появился в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). На нем королева запечатлена среди внуков и правнуков. В подписи сказано, что кадр сделала Кейт Миддлтон летом 2022 года в шотландкой резиденции Балморал.
В верхнем ряду изображены дети принца Эдварда и герцогини Софи — леди Луиза Виндзор и граф Уэссекский Джеймс, виконт Северн. Далее в среднем ряду слева направо идут внуки принцессы Анны и короля Карла III — Лена Тиндалл, принц Джордж, принцесса Шарлотта, Айла Филлипс и принц Луи. На диване по обе стороны от королевы сидят Миа Тиндалл, Лукас Тиндалл и Саванна Филлипс (также внуки принцессы Анны).
На снимке отсутствуют дети и внуки опального принца Эндрю, которого отстранили от выполнения королевских обязанностей после сексуального скандала с его участием, а также дети принца Гарри и Меган Маркл, которые проживают в США с 2020 года.
Похожий портрет с потомками был снят в Балморале незадолго до смерти супруга Ее Величества принца Филиппа. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года, не дожив до 100-летия ровно два месяца.
Фотография — одно из главных хобби Кейт Миддлтон. Ее любовь к фото тянется еще со студенчества — во время обучения в Сент-Эндрюсском университете она посещала курс по фотографии. Кейт недолго работала фотографом в компании своих родителей по организации праздников Party Pieces. Последние годы принцесса регулярно фотографирует королевскую семью, и эти портреты публикуют в дни рождения королевских особ. В 2019 году она стала почетным членом Королевского фотографического общества Великобритании, а в 2021-м издала фотокнигу.
Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября 2022 года. Королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз (Карл III). Торжественные мероприятия по случаю коронации состоятся с 6 по 8 мая.