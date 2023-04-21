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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французские велосипедисты создали рекордного GPS-велоцираптора

Команда отметила, что они выбрали этого динозавра для изображения, потому что его имя звучит как «velo» — французское слово, означающее «велосипед».

Источник: Guinness World Records

UPI сообщает, что команда французских велосипедистов побила мировой рекорд по самому большому рисунку GPS. Они создали изображение велоцираптора размером 636 миль (1023,5 километров).

На это у спортсменов Флоран Арно, Максим Брюжер, Франк Делорм, Николя Менье и Жан Руль в общей сложности ушло 43 часа 47 минут. Велосипедисты проехали через графства Шер, Сона и Луара, Эндр, Ньевр, Крёз и Пюи-де-Дом, чтобы создать образ динозавра.

Недавно российский велогонщик без флага выиграл многодневку в Швейцарии. И выпил бокал пива прямо на подиуме.

Олеся Маевская

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