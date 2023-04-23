08:22 (мск), источник: ТАСС
МВД включило в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.