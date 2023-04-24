Дворец показал ранее неизвестное фото Елизаветы II Это портрет королевы с внуками и правнуками, снятый Кейт Миддлтон
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: откуда берется седина и как с ней бороться

Ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования.

Источник: unsplash.com

Специалисты Нью-Йоркского университета, изучающие волосяные фолликулы у мышей наконец-то раскрыли механизм появления в волосах седины. Более того, они предполагают, что этот процесс можно остановить или обратить вспять. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Давно известно, что волосы седеют, когда в организме не хватает меланоцитов — специализированных клеток кожи, вырабатывающих пигмент. Новое исследование показывает, как они развиваются, в частности работа сосредоточена на том, что происходит со стволовыми клетками (McSC) в волосяных фолликулах.

Авторы работы пришли к выводу, что с возрастом производящие пигмент клетки «застревают» в области, называемой выпуклостью фолликула, и перестают развиваться в достаточном количестве.

Во время тестов на мышах они принудительно ускоряли процесс старения волосяных фолликул.

Меланоциты больше не регенерировали и не созревали, а копились в виде McSC. Ученые считают, что результаты их экспериментов могут быть применимы и к людям из-за схожего расположения стволовых клеток меланоцитов. Исследователи выяснили, что McSC, в отличие от других типов стволовых клеток, могут переключаться между состоянием чистой стволовой клетки и так называемым транзитно-амплифицирующим (ТА), то есть между стволовой клеткой и полноценной клеткой-меланоцитом.

Вероятно, что это состояние ТА важно для здоровья McSC и непрерывного производства цвета волос. Авторы работы отмечают, что экспериментов на мышах недостаточно — необходимо увидеть и исследовать и реакцию человеческого организма. Дальнейшие исследования могут помочь изобрести способ сохранения цвета волос.

Недавно международная группа антропологов под руководством Университета штата Пенсильвания объяснила, почему люди выглядят таким странным для приматов образом: не имея волос по всему телу, мы сохранили их в нескольких «случайных» местах, в том числе на макушке, да еще и выработали такой тип покрытия, как вьющиеся локоны.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьемода и красотанаукаХорошие новости