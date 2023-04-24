17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: откуда берется седина и как с ней бороться
Ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования.
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Специалисты Нью-Йоркского университета, изучающие волосяные фолликулы у мышей наконец-то раскрыли механизм появления в волосах седины. Более того, они предполагают, что этот процесс можно остановить или обратить вспять. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Давно известно, что волосы седеют, когда в организме не хватает меланоцитов — специализированных клеток кожи, вырабатывающих пигмент. Новое исследование показывает, как они развиваются, в частности работа сосредоточена на том, что происходит со стволовыми клетками (McSC) в волосяных фолликулах.
Во время тестов на мышах они принудительно ускоряли процесс старения волосяных фолликул.
Меланоциты больше не регенерировали и не созревали, а копились в виде McSC. Ученые считают, что результаты их экспериментов могут быть применимы и к людям из-за схожего расположения стволовых клеток меланоцитов. Исследователи выяснили, что McSC, в отличие от других типов стволовых клеток, могут переключаться между состоянием чистой стволовой клетки и так называемым транзитно-амплифицирующим (ТА), то есть между стволовой клеткой и полноценной клеткой-меланоцитом.
Вероятно, что это состояние ТА важно для здоровья McSC и непрерывного производства цвета волос. Авторы работы отмечают, что экспериментов на мышах недостаточно — необходимо увидеть и исследовать и реакцию человеческого организма. Дальнейшие исследования могут помочь изобрести способ сохранения цвета волос.
Недавно международная группа антропологов под руководством Университета штата Пенсильвания объяснила, почему люди выглядят таким странным для приматов образом: не имея волос по всему телу, мы сохранили их в нескольких «случайных» местах, в том числе на макушке, да еще и выработали такой тип покрытия, как вьющиеся локоны.
Олеся Маевская