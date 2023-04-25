15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лось, пробравшийся в кинотеатр, попал на видео
Он решил полакомиться попкорном.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Работники кинотеатра Kenai Cinemas на Аляске сняли на видео рогатого посетителя. Посреди рабочего дня в здание забрел лось, передает UPI.
Животное появилось в вестибюле кинотеатра, начало рыться в мусоре и есть попкорн. Получив «сувенир» в виде коробки от бургера, лось ушел восвояси.
Рики Блэк, менеджер кинотеатра, который находился на другом этаже и наблюдал за событиями с камер наблюдения, уверил, что его сотрудникам ничего не угрожало. Самым сложным, по словам работников Kenai Cinemas, было не рассмеяться и не напугать незваного гостя.
Ранее мы рассказывали про быка, который ворвался в здание банка в Израиле. В результате инцидента никто не пострадал.
Олеся Маевская