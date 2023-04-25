17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский зоопарк ищет сотрудников для отпугивания чаек
Птицы мешают посетителям и животным.
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Зоопарк британского города Блэкпул объявил конкурс на сотрудников, которые будут носить ростовые костюмы птиц и отпугивать чаек. Птицы-попрошайки постоянно крадут еду из кафе и вольеров, пишет Daily Mail.
«Мы любим всех животных. Тем не менее, чайки доставляют неудобства, когда дело доходит до попыток украсть еду у наших посетителей и животных», — сообщила администрация зоопарка.
Всех желающих просят связаться с зоопарком.
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Олеся Маевская