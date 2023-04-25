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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский зоопарк ищет сотрудников для отпугивания чаек

Птицы мешают посетителям и животным.

Источник: Blackpool Zoo

Зоопарк британского города Блэкпул объявил конкурс на сотрудников, которые будут носить ростовые костюмы птиц и отпугивать чаек. Птицы-попрошайки постоянно крадут еду из кафе и вольеров, пишет Daily Mail.

«Мы любим всех животных. Тем не менее, чайки доставляют неудобства, когда дело доходит до попыток украсть еду у наших посетителей и животных», — сообщила администрация зоопарка.

По требованию работодателей кандидаты должны быть общительными и «комфортно чувствовать себя в костюме птицы».

Всех желающих просят связаться с зоопарком.

Недавно Нью-Йорк назначил первого в истории «крысиного царя». Им стала бывшая школьная учительница.

Олеся Маевская

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