10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как отели влияют на окружающую среду
И как с негативными последствиями борются их владельцы, активисты и туристы.
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Измерение энергопотребления, сокращение выбросов углекислого газа и пищевых отходов — это лишь некоторые способы, с помощью которых отели могут сократить влияние на окружающую среду. Спрос на экологическое жилье растет — глобальный отчет Booking.com за 2022 год показал, что 78% респондентов планируют в этом году остановиться в экологически чистом объекте. Однако по данным Всемирной торговой организации, 1% глобальных выбросов углерода приходится на деятельность отелей.
Возможно, это связано с тем, что туристы не понимают, как должно работать экологически чистое жилье. 31% респондентов даже не знали, что среди разнообразия отелей можно выбрать именно этот, а 29% не знали, как найти те, которые минимально вредят окружающей среде. Авторы National Geographic в своей статье отвечают на вопрос, как сделать свой отпуск комфортным и экологичным.
В первую очередь, стоит выяснить, какая у отеля политика. Многие недобросовестные директоры подобных заведений используют гринвошинг — форму экологического маркетинга, в которой обширно применяется «зеленый» пиар и методы, цель которых — ввести потребителя в заблуждение относительно намерений организации или производителя, представив их в благоприятном свете. И даже введенные ЕС строгие меры не всегда помогают с этим бороться.
Обратите внимание, как руководство отеля относится к сокращению уровня используемой энергии, углерода, воды и выводу отходов, а также, как они вовлекают в это и поддерживают местное сообщество. Верный признак — сертификат от организации аудиторов (к примеру, компании EarthCheck). Но беда в том, что подобных организаций слишком много, и неясно — какой из них стоит доверять.
«У меня смешанные взгляды на сертификацию, — говорит Эндрю Диксон, владелец острова Никой в Индонезии, получивший сертификат Глобального совета по устойчивому туризму (Global Ecosphere Retreats или GSTC). — Я считаю, что это важно для улучшения внутренней работы отеля. Если все сделано правильно, [сертификация] позволяет отелям выявить свои слабые места и повысить эффективность». Никой стал одним из 10 отелей в мире, получивших сертификат с наивысшим рейтингом от GSTC, что является важным достижением для участников проекта The Long Run.
The Long Run — движение туристов, помогающее людям, бизнесу и природе выстроить экологически выгодные отношения. Его участники недавно выяснили, что помогли в общей сложности 750 тысячам человек комфортно и экологично путешествовать. И это не единственное активистское движение. В 2021 году организация Small Luxury Hotels (SLH) запустила «Внимательную коллекцию», «облегчив клиентам и туристическим компаниям возможность сделать более взвешенный выбор».
В настоящее время насчитывается 46 отелей, соответствующих строгой политике отбора GSTC. Одним из них, к примеру, является отель Ballymaloe House в Ирландии, который ежегодно устраивает дни посадки деревьев и выделяет большую часть своих 300 акров (1,2 квадратных километра) земли для восстановления дикой природы. Другой, Forestis, расположенный в Доломитовых Альпах, работает на 100% возобновляемой энергии.
В то время как измерение энергопотребления и сокращение выбросов углерода являются очевидными важными задачами, немаловажной проблемой являются пищевые отходы, которые являются вторым по величине источником углеродного следа туристической поездки.
Некоторые отели успешно борются с этим, например, 11 отелей сети Red Carnation к настоящему времени сократили пищевые отходы на 34,7 тонны, сэкономили 149,2 тонны CO2 и 91 621 долларов (чуть меньше 7,5 миллионов рублей). Экономия денег, энергии и воды одновременно. С другой стороны, курорт CERVO Mountain Resort в Церматте ввел в меню налог на мясо, приготовление которого оставляет после себя высокий углеродный след.
Так, за каждое блюдо с мясом постояльцы дополнительно платят 1 швейцарский франк (91,7 рублей), который жертвуется климатическим проектам на MyClimate.org. Но есть и другие способы. Например, сеть отелей Marriott, насчитывающая более 7500 единиц, работает с EarthCheck, инвестирует в модульное строительство своих новых зданий, что снижает энергопотребление и значительно сокращает объемы строительных отходов.
Это может показаться неважным, но на самом деле на строительство приходится 39% глобальных выбросов углерода. Hilton тоже сделал шаг в эту сторону, открыв модульный отель Brooklyn Motto Hotel. А в 2024 году Корнельский университет презентует Six Senses Svart — архитектурное чудо в норвежском Холандс-фьорде, которое станет первым в мире энергоэффективным отелем.
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Олеся Маевская