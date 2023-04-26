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14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Бельгии прошел чемпионат по подражанию крикам чаек

Конкурс проводится в третий раз.

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Reuters сообщает, что в бельгийском приморском городке Де-Панне прошел чемпионат по подражанию крикам чаек. Около 50 звукоподражателей со всей Европы пробовали свои силы в этом нелегком деле.

«Мы подумали, что хорошо бы вызвать у людей больше сочувствия к чайкам, потому что они — часть береговой зоны, без чаек нет побережья», — говорит Ян Сейс, председатель жюри конкурса и глава пресс-службы Морского института Фландрии.

В финал прошли участники, пародии которых соответствовали двум важным критериям: сходство с криком чайки (до 15 баллов) и имитация повадок птицы (до 5 баллов). По мнению жюри, больше всего на чайку был похож 21-летний Ярмо — студент-архитектор из Нидерландов.

Недавно британский зоопарк объявил конкурс на сотрудников для отпугивания чаек.

Олеся Маевская

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