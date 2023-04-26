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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде питон напал на местного жителя в его же доме

Змея поджидала мужчину в унитазе.

62-летний Витун Сонапун стал жертвой питона, ожидавшего мужчину в унитазе его дома, передает The Thaiger. Укушенный был настолько потрясен, что выбежал из ванной на первом этаже и поскользнулся.

Мужчину срочно доставили в больницу. Данный вид змей не ядовит, но их укусы все равно могут нанести значительный ущерб здоровью.

Витун Сонапун сказал, что змея была довольно большой и уже пробиралась в ванную комнату за несколько дней до этого. Изучение сантехники после инцидента не помогло установить местонахождение питона.

Недавно ученые нашли способ противодействовать яду гремучей змеи. Все дело в особом белке, который сдерживает действие токсинов.

Олеся Маевская

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