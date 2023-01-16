14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли способ противодействовать яду гремучей змеи
Все дело в особом белке, который сдерживает действие токсинов.
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Ежегодно во всем мире из-за яда гремучих змей погибают около 120 тысяч людей, а еще 400 тысяч становятся инвалидами. Чтобы изменить эту тревожную статистику, группа биологов Университета Мэриленда исследовала яд западной гремучей змеи (Crotalus atrox), в геноме которой закодировано больше ядовитых токсинов, чем у любой другой особи этого вида.
Ученые обнаружили белок, названный FETUA-3, который подавляет широкий спектр токсинов яда гремучей змеи. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
По словам старшего автора исследования Шона Кэрролла, заслуженного профессора биологии Университета Мэриленда, исследование команды началось с простой, но интригующей загадки, которая долгое время ускользала от внимания исследователей.
Как и почему ядовитые змеи устойчивы к собственному яду?
«Это похоже на биологическую гонку вооружений, — объяснил ученый. — Чтобы выжить после укуса ядовитой змеи, жертва должна выработать устойчивость к яду. Если укушенный не поддается ему, то рептилия должна его улучшить. Но змеи также способны защитить себя от действия яда, а наша задача — выяснить, как именно».
Одним из основных компонентов яда гремучей змеи является класс молекул, называемых металлопротеиназами, которые предотвращают образование тромбов, разрушают ткани и в конечном итоге вызывают кровотечение. Рептилии и их жертвы защищают себя от воздействия благодаря белкам.
Исследователи изучили пять типов белков, которым обычно приписывают устойчивость к яду. Но только один из них справлялся лучше всего — FETUA-3. Проследив его эволюционное происхождение, ученые с удивлением обнаружили, что он присутствовал у ближайших родственников западной гремучей змеи в Азии и Южной Америке, однако от токсинов их защищал другой белок.
Другими словами, гремучие змеи оказались устойчивы к ядам в результате двух отдельных генетических событий. Открытие предполагает, что где-то на временной шкале эволюции вида произошел крупный эволюционный сдвиг, в результате чего семейство ингибиторов расширилось и диверсифицировалось по всей линии Crotalus.
Недавно в национальном заповеднике Китая обнаружили неизвестную науке змею. Особь предпочитает мышей и жаркую погоду.
Олеся Маевская