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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде семейство лис устроило «детский сад» на заднем дворе дома

Пушистые хищники уже несколько месяцев живут на частном участке.

Жители Оквилла, Онтарио, засняли на видео незваных гостей. Их задний двор облюбовало семейство лис, пишет Viral Hog.

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Лисица устроила для своих детенышей «детский сад» на территории у бассейна. Теперь владельцам участка остается только любоваться пушистой семейной идиллией.

«В нашем районе всегда жили лисы, но мы никогда не видели детенышей. Мы заметили, что они вырыли большую яму у нашего бассейна, а весной увидели появление детенышей» — написали авторы видео.

Недавно лось, пробравшийся в кинотеатр, попал на видео. Он решил полакомиться попкорном.

Олеся Маевская

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