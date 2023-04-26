18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде семейство лис устроило «детский сад» на заднем дворе дома
Пушистые хищники уже несколько месяцев живут на частном участке.
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Жители Оквилла, Онтарио, засняли на видео незваных гостей. Их задний двор облюбовало семейство лис, пишет Viral Hog.
Лисица устроила для своих детенышей «детский сад» на территории у бассейна. Теперь владельцам участка остается только любоваться пушистой семейной идиллией.
«В нашем районе всегда жили лисы, но мы никогда не видели детенышей. Мы заметили, что они вырыли большую яму у нашего бассейна, а весной увидели появление детенышей» — написали авторы видео.
Недавно лось, пробравшийся в кинотеатр, попал на видео. Он решил полакомиться попкорном.
Олеся Маевская