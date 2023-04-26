18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
ООН: уровень мирового океана начал подниматься в два раза быстрее
В последние 10 лет он поднялся почти на 5 сантиметров.
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По данным ООН, уровень мирового океана начал подниматься вдвое быстрее, чем в 1993—2002 годах. В прошлом году показатели достигли рекордных значений, пишет Reuters со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) в составе ООН.
Причиной столько резких изменений стало изменение климата: вода стала активнее наступать на берег из-за быстрого таяния ледников и высоких температур в океане. В итоге в период с 2013 по 2022 ежегодно в среднем уровень моря повышался на 4,63 миллиметра.
По оценкам ученых, с начала 90-х уровень моря поднялся на десять сантиметров. Это создает угрозу для прибрежных городов и стран, в частности — небольших островных государств.
Недавно ученые выяснили, что ледяной щит Гренландии близок к точке невозврата. На данный момент человечество примерно на полпути к первому переломному моменту.
Олеся Маевская