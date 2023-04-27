10:54 (мск), источник: РБК Life
У россиян обострился страх остаться без работы. Список причин
Многие боятся заболеть и лишиться заработка из-за проблем со здоровьем.
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Больше половины россиян боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем. Такими данными, полученными в ходе собственного совместного исследования, поделились с РБК Life аналитики «Группы Ренессанс Страхование» и сервиса «Зарплата.ру».
Проблемами, которые могут привести к полной или частичной потере работоспособности, респонденты назвали перманентные боли в спине и пояснице, заболевания сердца и сосудов, тревожное расстройство или депрессия.
Участие в апрельском опросе приняли 1860 человек в возрасте 25−55 лет, все они жители городов-миллионников.
61% россиян боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем. Из них почти каждый второй признался, что этот страх усилился с начала 2023 года, а 17% испытывают по этому поводу перманентный стресс. Свои опасения респонденты считают вполне обоснованными, так как каждому третьему (35%) уже доводилось увольняться из-за проблем со здоровьем, а каждый второй (42%) считает, что причиной этому послужил слишком высокий уровень тревоги и стресса на работе.
Сократить количество страхов и опасений, по мнению каждого четвертого респондента (28%), помогли бы меры работодателей по сохранению здоровья сотрудников, например наличие ДМС с полным покрытием — этого особенно не хватает жителям Новосибирска, по их признанию.
Тревогу пятой части участников опроса успокоила бы обязательная компенсация полного курса лечения в случае болезни. Об этом особенно мечтают жители Омска (19% ответов).
Каждого шестого (18%) порадовала бы возможность перехода на другую должность, которая ему по силам. Причем те россияне, у которых есть полис добровольного медицинского страхования, в прошлом году пользовались им гораздо активнее, чем в предыдущем, эти данные привела управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.
«Самыми популярными специальностями врачей, к которым обращались клиенты в 2022 году, стал терапевт (прирост составил почти 40% в сравнении с прошлогодним периодом), на 18% стал востребованнее психолог, также вырос спрос на консультации педиатра, гинеколога, невролога, дерматолога и гастроэнтеролога».
Количество обращений за онлайн-консультацией за первый квартал этого года уже выросло на 25% в сравнении с прошлым годом. Активнее всего дистанционные визиты к врачу используют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Болезнями, которые могут подорвать здоровье и привести к нетрудоспособности, россияне считают следующие: