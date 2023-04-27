13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индонезийские рыбаки шесть дней выживали на необитаемом острове
Их лодки попали в тропический циклон «Ильса».
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WA Today передает, что двадцать индонезийских рыбаков потерпели кораблекрушение. Девять человек числятся пропавшими без вести, а 11 смогли добраться до маленького необитаемого острова у побережья Западной Австралии.
Шесть дней рыбаки выживали без еды и воды, их обнаружил самолет пограничной службы Австралии.
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Олеся Маевская