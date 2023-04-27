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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индонезийские рыбаки шесть дней выживали на необитаемом острове

Их лодки попали в тропический циклон «Ильса».

WA Today передает, что двадцать индонезийских рыбаков потерпели кораблекрушение. Девять человек числятся пропавшими без вести, а 11 смогли добраться до маленького необитаемого острова у побережья Западной Австралии.

Шесть дней рыбаки выживали без еды и воды, их обнаружил самолет пограничной службы Австралии.

Мужчин доставили в больницу города Брум. Сейчас власти решают, как вернуть их на родину.

Недавно стало известно, что житель Доминиканской Республики, которого унесло в океан из-за неблагоприятных погодных условий, прожил три недели в открытом море, питаясь кетчупом.

Олеся Маевская

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