14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы способы сделать занятия спортом приятнее
И избежать рутины.
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Даже ярые спортсмены порой могут выгореть и устать заниматься любимым делом. The Guardian собрал лучшие советы от своих читателей и экспертов о том, как не потерять мотивацию, занимаясь спортом.
Саманта Клейтон, представлявшая Великобританию по легкой атлетике на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, признается, что «чувствовала страх» перед некоторыми тренировками. Чтобы быть увереннее, она посещала групповые тренировки как минимум два раза в неделю. «Тренироваться в одиночку очень тяжело даже самым опытным спортсменам», — отметила Клейтон.
Общую любовь к активности также можно выработать с помощью группы, которая уже занимается спортом и разделяет ваши интересы и стремления. А еще идеальной мотивацией для продолжения тренировок в самые трудные дни является подготовка к спортивному мероприятию, например, марафону.
Исследование, проведенное в 2019 году Университетом Брунеля, показало, что музыка увеличивает удовольствие участников от упражнений почти на треть. Также было обнаружено, что она снижает восприятие уровня напряжения. Преображайтесь: спортивная одежда не только сделает тренировки комфортнее и придаст вам уверенности, но и позволит в какой-то мере приобрести совершенно новую индивидуальность.
Вспомните о том, что приносило вам радость в детстве. После 20-летнего перерыва Эмили Бристоу из Ньюпорта в Уэльсе вернулась в теннис в 2021 году, когда потеряла обоих родителей: «Я полностью погрузилась в спорт. Прошлым летом я участвовала в клубном женском турнире в одиночном разряде и заняла второе место среди юниорок. Это было для меня огромным достижением».
Надя Гилани, автор книги «Манифест йоги», говорит, что упражнения в первую очередь должны быть инструментом получения удовольствия. Алан Рассел, инструктор по фитнесу в графстве Дарем, советует не бороться со своим характером или генетикой: «Когда вы найдете занятие, которое резонирует с вашим телом и разумом, вы войдете в раж». Независимо от того, как и чем вы собираетесь себя поощрять, делайте это. Награда будет слаще, поскольку вы будете чувствовать себя так, что заслужили это упорным трудом.
Для многих радость от упражнений приходит только тогда, когда спорт превращается в привычку. И не важно, что вас увлекает — велопробежки, пешие прогулки или поднятие на этаж без лифта. Однако чем больше вы чем-то занимаетесь, тем быстрее вы привыкаете к какому-то делу. Эйприл Браун из Хартфордшира, к примеру, пробегает 30 миль (почти 50 километров) в неделю, занимается йогой и интервальными тренировками. Но не стоит превращать спорт в одержимость.
Дэн Уэстон из Херефордшира по утрам отправляется на пробежку со своей собакой Кали. «Это толчок, чтобы выбраться из дома», — говорит он. А во время исследования пожилых, которые вместе занимались спортом, выяснилось, что пары чувствуют себя после тренировки лучше физически и ближе эмоционально.
Выходите на улицу: научно доказано, что занятия на свежем воздухе имеют много преимуществ — от улучшения настроения и сна до снижения стресса. Используйте приложения для спорта: это не только добавит элемент азарта в занятия, а также поможет с мотивацией, установкой и достижением цели.
Во время тренировки задействуйте диафрагму для более глубокого дыхания, которое добавит больше кислорода в ваше тело, поможет вам лучше двигаться и избежать перенапряжения. Постарайтесь употреблять меньше вредной еды и алкоголя: он может вызвать обезвоживание и усталость, снизить работоспособность и уровень удовлетворенности тренировкой.
Эндрю Вермес плавает каждый день, в основном в местном бассейне в Сассексе, но также и в открытой воде, у пирса Брайтона или на озере Балатон в Венгрии:
Это немного похоже на медитацию. Я все время сосредотачиваюсь на мелочах: положении рук, дыхании, частоте ударов ногами, ощущении воды.
Рассел добавляет: «У меня нет четкого плана тренировок. В некоторые дни мне не хочется работать с большими весами. Если я начинаю набирать жир, я увеличиваю кардио тренировки и снижаю вес. Если я устаю, я беру выходной».
Не переусердствуйте. Обратитесь за советом, если получили травму. Отдыхайте, когда вы не здоровы. И что бы вам ни удалось сделать, гордитесь тем, что вы сделали этот шаг.
Недавно ученые выяснили, сколько нужно времени, чтобы выработать привычку.
Олеся Маевская