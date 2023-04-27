Редкий амурский горал попал в фотоловушку заповедника в Приморье Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
6Последствия взрыва в Белгороде
Главное
Спецоперация на Украине
14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли 30 тысяч новых вирусов в ДНК микробов

Это их механизм защиты.

Источник: Агентство «Москва»

Сотрудники Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца (Австрия) обнаружили, что в геномах одноклеточных микробов «спрятаны» тысячи ранее неизвестных вирусов. Свои выводы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы были поражены. В некоторых случаях оказалось, что до 10% ДНК микроба состоит из скрытых вирусов», — рассказали авторы работы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи отмечают, что они не опасны для носителей, а иногда могут даже быть полезными. Некоторые из них напоминают вирофаги — группу вирусов, которые могут размножаться в клетках только в присутствии другого вируса (вируса-хозяина).

Новое исследование позволяет предположить, что микробы таким образом защищаются. Их ДНК оберегает их от более опасных вирусов.

Недавно ученые доказали, что миллионы вирусов ежедневно падают с неба. Но оставаться дома тоже не рекомендуется.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости