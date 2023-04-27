14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли 30 тысяч новых вирусов в ДНК микробов
Это их механизм защиты.
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Сотрудники Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца (Австрия) обнаружили, что в геномах одноклеточных микробов «спрятаны» тысячи ранее неизвестных вирусов. Свои выводы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Мы были поражены. В некоторых случаях оказалось, что до 10% ДНК микроба состоит из скрытых вирусов», — рассказали авторы работы.
Исследователи отмечают, что они не опасны для носителей, а иногда могут даже быть полезными. Некоторые из них напоминают вирофаги — группу вирусов, которые могут размножаться в клетках только в присутствии другого вируса (вируса-хозяина).
Новое исследование позволяет предположить, что микробы таким образом защищаются. Их ДНК оберегает их от более опасных вирусов.
Недавно ученые доказали, что миллионы вирусов ежедневно падают с неба. Но оставаться дома тоже не рекомендуется.
Олеся Маевская