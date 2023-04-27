16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: близость дедлайна не влияет на уровень стресса
Чего не скажешь об использовании смартфона во время рабочего дня.
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Дедлайны — неотъемлемая часть современной умственной работы. Журналисты пишут статьи, менеджеры заполняют ежемесячные отчеты, а ученые работают над исследованиями. И у каждого из этих занятий есть четкие сроки.
Ученые из Хьюстонского университета, Техасского университета и Миланского политехнического института в ходе исследования с участием десяти своих коллег, пришли к выводу о том, что уровень стресса для работников интеллектуальной сферы всегда одинаковый. И близость к дедлайну никак не влияет на этот показатель.
Авторы эксперимента анализировали мимику и показатели потоотделения десяти добровольцев на протяжении двух дней до дедлайна и еще два в обычном режиме, пишет Neuroscience News. Результаты показали, что симпатическая нервная система ученых была активна все время, а ее интенсивность не менялась.
Симпатическая активация — это состояние физиологического возбуждения, которое приводит к нервному состоянию и, как последствие, к стрессу. Вот почему, по мнению исследователей, следует контролировать его интенсивность и продолжительность.
Было отмечено, что симпатическая нервная система включалась активнее, если добровольцы часто пользовались смартфоном, переписывались и, как следствие, в два раза чаще брали перерыв. Это может быть связано с существованием пределов когнитивных способностей при растущем стрессе.
Недавно ученые доказали, что-то, как вы используете мышь, отражает уровень стресса на работе. Даже паузы при наборе текста имеют значение.
Олеся Маевская