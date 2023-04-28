17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: корпоративы не влияют на заработок
Как и встречи с коллегами во внерабочее время.
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В странах Азии традиция пить алкоголь с коллегами после работы часто считается хорошим способом укрепить рабочие отношения и, как следствие, добиться расположения коллег, в том числе — начальства. Однако исследование сотрудников Токийского университета показало, что такое поведение не улучшает финансовое положение.
«Мы хотели выяснить, зарабатывают ли больше люди с более высокой толерантностью к алкоголю, однако не нашли оправдания его употреблению с целью улучшения результатов на рынке труда», — пишут ученые на официальном сайте университета.
Исследователи опросили 3500 работающих мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, задав им 45 вопросов о здоровье, привычках, финансах и работе. Респонденты также самостоятельно оценили переносимость алкоголя.
Авторов работы интересовали именно азиатские мужчины не только из-за культуры употребления алкоголя, связанной с работой, но и из-за синдрома алкогольного прилива («азиатского прилива»). Фактически — непереносимость алкоголя.
Она вызывает покраснения на коже, тошноту и головокружение, но чаще всего испытывающие ее люди продолжают употреблять алкоголь в угоду сложившейся традиции. Теперь ученые хотят повторить эксперимент с гораздо большим набором данных и в сотрудничестве с другими специалистами.
Недавнее исследование показало, что если ваша работа связана с умственным трудом, близость дедлайна не влияет на общий уровень стресса. Чего не скажешь об использовании смартфона во время рабочего дня.
Олеся Маевская