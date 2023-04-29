17:21 (мск), источник: ТАСС
В «Диктанте Победы» приняли участие более 1,8 млн человек
Акция прошла 27 апреля на 22 тыс. площадок в России и 46 странах.
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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 1,8 млн человек приняли участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Об этом в субботу сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн, комментарий которого приводит пресс-служба партии.
Акция «Диктант Победы» прошла 27 апреля на 22 тыс. площадок в России и 46 странах. Диктант писали на полярных станциях и биосферных заповедниках, на морских и речных судах и атомных станциях, на региональных площадках и в самолетах.
«В “Диктанте Победы” приняли участие более 1,8 млн человек. Очно диктант написали 923 тыс. человек. При этом в новых регионах, несмотря на непростую обстановку, принять участие в акции пришли более 14 тыс. человек», — сказал Хинштейн.
«Написали диктант и в Российском центре науки и культуры в Никосии на Кипре, несмотря на попытку поджечь здание накануне акции. Подобные примеры наглядно демонстрирует силу духа и патриотизм участников акции», — отметил он. Самыми массовыми стали площадки акции в Ставропольском и Краснодарском краях, Самарской, Саратовской и Московской областях. «С каждым годом все больше жителей нашей страны, соотечественников и иностранных граждан интересуются историей России. Самое главное назначение “Диктанта Победы” — привлечь к изучению истории нашего Отечества как можно больше людей, чтобы они получали реальную информацию о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны, а не то, что выдают за “правду” иностранные СМИ, фальсифицируя истинные факты и события. Мы знаем свою историю. Нам есть, чем гордиться, есть, кому передать память о подвигах наших дедов», — заключил он, добавив, что все желающие все еще могут проверить свои знания в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Окончательные итоги акции будут подведены в июне.
Об акции.
Акция «Диктант Победы» началась в 2019 году в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память», который призван пробудить у интерес к событиям героического прошлого России. Участники в течение 45 минут должны выполнить 25 заданий, 20 — на общую военно-историческую тему и 5 — на региональную тематику. В этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.
Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями парада 9 мая на Красной площади.