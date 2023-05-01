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04:58 (мск), источник: © РИА Новости

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas, сообщается на странице компании в Twitter.

Источник: © РИА Новости

«Взлет!… Обтекатели отделены. Сброс нагрузки ожидается через 4,5 часа», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу запуск ракеты-носителя Falcon Heavy, который мог установить новый рекорд последовательных стартов компании SpaceX, был отменен за минуту до запланированного времени.

Старт Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas, предназначенными для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях, должен был последовать за состоявшимся немногим ранее запуском также принадлежащей SpaceX ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER.

Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER для люксембургской компании SES стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 1.12 мск субботы. Ожидалось, что позднее, около 2.29 мск, с соседней стартовой площадки (примерно в 5 километрах) должна была быть запущена и ракета Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas.

В случае удачного запуска Falcon Heavy старт двух орбитальных миссий с таким коротким «окном» мог стать рекордом для SpaceX. Кроме того, подобные «параллельные» запуски с космодрома Канаверал США не проводили с 1966 года.

SpaceX впервые осуществила два запуска за одни сутки в 2021 году, тогда промежуток между ними составил более 15 часов. В марте 2023 два старта были успешно проведены с разницей в четыре с лишним часа.

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