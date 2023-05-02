15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, почему насекомые летят на свет
Они пытаются «поймать» его спиной.
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Уже около полутора веков ученые пытаются понять, почему насекомые так тянутся к ярким источникам света. Долгое время самой распространенной гипотезой было, что они путают искусственные источники с Луной, которая служит для них естественным ориентиром.
Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды провели исследование и выдвинули новую гипотезу. Они рассмотрели процесс полета насекомых к источникам света с помощью высокоскоростной видеокамеры.
«Наши данные показывают, что искусственный свет “улавливает” пролетающих мимо насекомых, а не “притягивает” их издалека», — пишут авторы научной работы, которая находится в открытой библиотеке препринтов bioRxiv. Биологи обнаружили странные детали полета насекомых близ яркого искусственного источника: оказавшись над ним, они переворачивались вверх ногами и падали на свет.
Пролетая под светом, насекомые начинали описывать в воздухе петли, двигаться под неестественным углом и описывать круги вокруг источника.
В большинстве случаев они двигались так, чтобы удерживать источник света со стороны спины. Поэтому они связали это поведение с «дорсальным ответом на свет» (dorsal light response) — одной из базовых и консервативных реакций, позволяющих определять направления вверх и вниз.
В естественных условиях, как днем, так и ночью, верхняя часть поля зрения почти всегда светится ярче нижней. Чтобы в полете удерживать тело в нужном положении, достаточно сохранять свет ближе к задней части тела.
Виртуальные насекомые двигались вокруг условного источника света в соответствии с дорсальной реакцией — и их полет оказался точно таким же, как и в реальных наблюдениях. Исследователи добавляют, что для защиты насекомых от гибели при падении на лампу стоит использовать источники, направленные сверху вниз, а не вверх или в стороны.
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Олеся Маевская