16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть создала трейлер космооперы в стиле Уэса Андерсона
В главных ролях Скарлетт Йоханссон и Тимоти Шаламе.
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В Сети появился трейлер фильма «Звездные войны», снятый в стилистике картин Уэса Андерсона, который был создан помощью искусственного интеллекта Midjourney. «Сорежиссерами» ролика стали вторы YouTube-канала Curious Refuge.
«Добро пожаловать в “Галактический Зверинец” — причудливый и визуально ошеломляющий фейковый трейлер, созданный фанатами, переосмыслившими классическую вселенную “Звездных войн” через эксцентричное видение Уэса Андерсона. В этом очаровательном мэшапе культовые персонажи космооперы сочетаются с характерными для режиссера симметричными композициями, пастельной палитрой и причудливым юмором».
Искусственному интеллекту все еще сложно дается правильное изображение людей в движении, поэтому мимика и позы персонажей выглядят неестественно. К тому же, Midjourney «объединила» лица самых востребованных звезд Голливуда со сложившимся актерским составом фильмов Андерсона и образами классических героев «Звездных войн», из-за чего некоторые герои обладают эффектом «зловещей долины» — это явление, при котором робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и тревогу у наблюдателей.
Недавно нейросеть показала «происхождение» продуктов. Особенно ей удался сбор сладкого урожая.
Олеся Маевская