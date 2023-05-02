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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте нашли древнюю статую Будды, которой 19 веков

Она застала Римскую империю.

Источник: AFP 2022

Во время раскопок в египетском порту Береника на Красном море группа польско-американских археологов обнаружила древнюю статую Будды. ABC сообщает, что находка, датируемая II веком нашей эры, указывает на торговые связи с Индией во времена Римской империи.

Статуя, у которой отсутствует часть правой стороны, имеет высоту 71 сантиметр и изображает Будду с нимбом и цветком лотоса. Глава Высшего совета Египта по древностям Мустафа аль-Вазири отметил, что Береника была одним из крупнейших морских портов в Египте римской эпохи и часто была местом назначения кораблей из Индии, груженных специями, полудрагоценными камнями, тканями и слоновой костью.

После пандемии 2020 года археологи стали активнее изучать Египет за пределами великой пирамиды Гизы. В планах правительства — давно откладываемое открытие Большого египетского музея у подножия «чуда света».

Недавно на одном из северо-западных побережий Австралии была найдена редчайшая фигурка Будды. Эксперты утверждают, что возраст реликвии превышает 600 лет.

Олеся Маевская.

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