16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте нашли древнюю статую Будды, которой 19 веков
Она застала Римскую империю.
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Во время раскопок в египетском порту Береника на Красном море группа польско-американских археологов обнаружила древнюю статую Будды. ABC сообщает, что находка, датируемая II веком нашей эры, указывает на торговые связи с Индией во времена Римской империи.
Статуя, у которой отсутствует часть правой стороны, имеет высоту 71 сантиметр и изображает Будду с нимбом и цветком лотоса. Глава Высшего совета Египта по древностям Мустафа аль-Вазири отметил, что Береника была одним из крупнейших морских портов в Египте римской эпохи и часто была местом назначения кораблей из Индии, груженных специями, полудрагоценными камнями, тканями и слоновой костью.
После пандемии 2020 года археологи стали активнее изучать Египет за пределами великой пирамиды Гизы. В планах правительства — давно откладываемое открытие Большого египетского музея у подножия «чуда света».
Недавно на одном из северо-западных побережий Австралии была найдена редчайшая фигурка Будды. Эксперты утверждают, что возраст реликвии превышает 600 лет.
Олеся Маевская.