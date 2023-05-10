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12:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто и как с 1 сентября сможет копить дополнительные оплачиваемые выходные?

Правительство РФ изменило порядок использования дополнительных выходных дней для отдельной категории россиян.

Источник: Reuters

Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обновится порядок использования дополнительных оплачиваемых выходных дней, предназначенных для ухода за ребенком. Они впервые смогут их копить и использовать в течение года. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Что именно дают родителям детей-инвалидов новые изменения Трудового кодекса?

Новый порядок предоставит с 1 сентября родителям детей-инвалидов возможность:

  • использовать дополнительные оплачиваемые выходные дни в течение месяца;
  • или же суммировать их (накопить) и взять единовременный 24-дневный перерыв в работе для прохождения реабилитации ребенка.

«В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд. То есть семья может комбинировать: например, в течение шести месяцев брать по четыре дня ежемесячно, а за шесть месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе», — пояснили в Минтруде.

Как можно будет взять у работодателя накопленные выходные?

Оформляется такой единовременный «отпуск» по аналогии с обычным. Поэтому, чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров (не позднее чем за две недели).

Сколько раз можно брать 24-дневный перерыв?

Согласно принятым изменениям, брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд родители детей-инвалидов смогут только один раз в год.

Напомним, в настоящее время, согласно Трудовому кодексу РФ, одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка с инвалидностью ежемесячно предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Их можно взять подряд или же разбить на месяц. При этом неиспользованные дни не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

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