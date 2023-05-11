Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха

Эксперты ассоциации ссылаются на данные исследования компании Cotswold Outdoor, при котором специалисты учитывали количество хостелов, бесплатных достопримечательностей, цены на еду в магазинах. Выяснилось, что отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти стран можно за сумму от 30 до 90 долларов. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.
Так, в столице Армении, Ереване на эти цели туристу понадобится 44,5 доллара. Перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь — 14 долларов. Стоимость одной поездки — 0,25 долларов. Стандартный набор продуктов на день стоит 13 долларов.
Баку тоже понравится экономным путешественникам. Минимальный тариф в одном из 183 хостелов — девять долларов за ночь, питание стоит от 12 долларов, проезд в общественном транспорте — 0,2 доллара. Скорость мобильного интернета в городе низкая, примерно такая же, как в Ереване — около 35 мегабит в секунду.
Столица Таиланда замыкает тройку самых доступных для самостоятельных туристов городов. Там 992 хостела, в которых можно остановиться минимум за 17 долларов. Еда будет стоит от 17 долларов в день, билет на транспорт — от 0,82 доллара. Скорость мобильного интернета в Бангкоке сносная — около 57 мегабит в секунду.
Для трехдневного отдыха в Ханое будет достаточно 36 долларов. Из них на размещение в одном из 285 хостелов уйдет 11 долларов. Поездка на общественном транспорте — 0,3 доллара, а минимальные траты на еду 20 долларов.
В Южной Корее потребуется на день чуть более 90 долларов. В одном из 578 хостелов Сеула можно разместиться минимум за 27 долларов. Расходы на проезд — от одного доллара за билет, на еду — от 20 долларов в сутки.