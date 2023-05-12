16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи предложили использовать грибы как экологичные кондиционеры
Их структура позволяет удерживать значительное количество воды, которая медленно и равномерно удаляется через нижнюю сторону шляпок.
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Группа молекулярных биологов из Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса совместно с сотрудниками из Университета Пуэрто-Рико, обнаружила, что грибы сохраняют более низкую температуру, чем окружающая среда. В своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые предлагают использовать их для охлаждения помещений как экологичные кондиционеры.
Данные тепловизора показали, что различия между грибами и их окружением обычно составляют несколько градусов. Также было обнаружено, что «испытуемые» охлаждаются за счет испарения.
Вероятно, грибы можно будет использовать для охлаждения помещений. В экспериментах шампиньоны смогли удерживать температуру небольшой комнаты примерно на 10 ниже в течение получаса.
Недавние исследования показали, что некоторые грибы превращают насекомых в «зомби». Они не просто паразитируют на жертве, а убивают ее, чтобы распространить свои споры дальше.
Олеся Маевская