За сутки в России зафиксировали 2 996 новых случаев COVID-19

По данным штаба, за прошедшие сутки медики госпитализировали 332 человека, а выписали 3 493 человека.
«По состоянию на 14 мая 2023 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 332 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%. Выздоровели за сутки 3493 человека, или на 30,4% меньше в сравнении с 13 мая 2023 года», — подчеркнула организация.
Согласно информации, рост числа госпитализаций случился в 13 субъектах страны, снижение произошло в 57 регионах, ситуация осталась без изменений в 15 субъектах.
5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. При этом гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все государства мира сохранять бдительность в отношении данной инфекции.