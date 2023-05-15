12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки 2023 года, сделанные крупным планом
Победителем стал кадр с самкой дунайской поденки, которая пролетает над рекой Дунай в Венгрии.
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Организаторы конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года» (Close Up Photographer of the Year) объявили победителей Minimal — внеконкурсного соревнования. Лауреаты основного конкурса будут объявлены позже.
Фотографы могли подать свои работы с ноября 2022 года. Выбранные снимки будут опубликованы в журнале Amateur Photographer.
В этом году в шорт-лист попало 99 работ. Только 10 из них вышло в финал и три получили призовые места.
Недавно жюри конкурса конкурса British Wildlife Photography Awards 2023 объявило список лауреатов 2023 года. Кадр с лисой посреди вырубленного леса не оставил никого равнодушным.
Олеся Маевская