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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки 2023 года, сделанные крупным планом

Победителем стал кадр с самкой дунайской поденки, которая пролетает над рекой Дунай в Венгрии.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Организаторы конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года» (Close Up Photographer of the Year) объявили победителей Minimal — внеконкурсного соревнования. Лауреаты основного конкурса будут объявлены позже.

Фотографы могли подать свои работы с ноября 2022 года. Выбранные снимки будут опубликованы в журнале Amateur Photographer.

В этом году в шорт-лист попало 99 работ. Только 10 из них вышло в финал и три получили призовые места.

Недавно жюри конкурса конкурса British Wildlife Photography Awards 2023 объявило список лауреатов 2023 года. Кадр с лисой посреди вырубленного леса не оставил никого равнодушным.

Олеся Маевская

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