15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, когда наш мозг наиболее креативен
Оказалось, что после непродолжительного сна.
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Исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы, показало, что в начальной стадии сна творческое мышление особенно активно. К тому же оказалось, что решая в таком полудреме какую-то задачу, к вам во сне может прийти небанальное решение. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.
В течение многих лет неофициальные данные свидетельствовали о том, что самая ранняя стадия сна, также известная как N1 или гипнагогия, является благодатной почвой для творческих идей. Авторы исследования решили проверить эту теорию на 49 добровольцах. Для этого они использовали Дормио — устройство для оценки состояния человека во сне.
Участников разделили на четыре условные группы. Первую подключили к Дормио, дали задание представить во сне дерево и возможность вздремнуть на 45 минут. Периодически испытуемых будили и снова просили представить тот же образ. Участники другой группы вздремнули с Дормио, но их полет мысли никто не ограничивал.
Две оставшиеся группы не спали в течение 45-минутного периода: одной нужно было думать о деревьях, а другой было сказано просто бодрствовать и свободно думать о своем. По истечении времени испытуемых просили выполнить три творческие задачи. Первым было придумать историю и включить в нее слово «дерево».
Участники из первой группы придумывали самые креативные истории. Участники второй тоже были активны, но придумывали менее интересные истории. Наихудший показатель креативности показали добровольцы из третьей и четвертой групп. Во втором задании участников попросили перечислить как можно больше креативных применений дерева. В последнем испытуемым давали список существительных и просили ответить первым ассоциативным к нему глаголом.
По результатам оказалось, что вздремнувшие участники проявили на 43% больше творческих способностей и были на 78% более креативными, чем бодрствовавшие. Также оказалось, что большую часть своих снов добровольцы включали в свои рассказы или вспоминали о них, выполняя второе и третье задания.
Исследователи также обнаружили, что люди, которые вздремнули, показали лучшие результаты по семантической дистанции — это мера того, насколько далеко друг от друга находятся два слова или понятия по своему значению. Например, мать и отец будут ближе друг к другу, а мать и лягушка — дальше друг от друга.
В задачах на генерацию глаголов и альтернативное употребление слов спавшие участники производили сочетания слов с гораздо большей семантической дистанцией. Это подтверждает теорию о том, что во время сна мозг объединяет понятия, которые он может не связывать во время бодрствования. В настоящее время ученые хотят расширить исследование и на более поздние и глубокие фазы сна.
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Олеся Маевская