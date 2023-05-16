17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии обнаружили следы ног древних людей, которым 300 тысяч лет
Они принадлежат трем разным особям.
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Ученые исследовали отпечатки ног разных животных, обнаруженных в местности Шёнинген (Нижняя Саксония). Вероятно, три из них оставили гоминины — люди гейдельбергские, которые обитали на территории современной Германии около 300 тысяч лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.
Примечательно, что ранее в этой стране находили только отпечатки лап зверей. В межледниковые эпохи в этой области находилось озеро, привлекавшее внимание как животных, так и древних людей. При этом, несмотря на многолетние раскопки, никаких останков ископаемых последних исследователи здесь не нашли.
Свою известность Шёнинген получил в первую очередь благодаря сохранившимся изделиям из дерева, которые относят к эпохе нижнего палеолита. Так, археологи обнаружили здесь девять метательных копий, одно колющее копье и две метательные палки, изготовленные около 300 тысяч лет назад. Вероятно, их создателями были поздние люди гейдельбергские (Homo heidelbergensis).
По данным исследователей, следы длиной от 17 до 23,5 и шириной от 8 до 10 сантиметров принадлежали взрослому и двум детям. Рост первого они оценили в 1,5 метра, второго — в 1,35 метра, а третьего — в 1,1 метра. Археологи отметили, что во время раскопок они также нашли несколько кремневых артефактов, включая одно орудие размером 78×71x27 миллиметров.
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Олеся Маевская