Сатурн стал лидером Солнечной системы по числу спутников Открытие 62 новых спутников восстановило лидерство окруженной кольцами планеты после того, как ее ненадолго обогнал Юпитер
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование показало, где люди чаще всего забывают о смартфонах

Для отказа от гаджетов нам нужно отвлечься на зеленые деревья.

Источник: Агентство «Москва»

Люди реже обычного используют смартфон во время отдыха в лесу, но чаще — в парках и других городских зеленых зонах. К таким выводам пришли ученые из Университета Вермонта.

В течение двух лет они отслеживали активность гаджетов 700 человек. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environment and Behavior.

Было отмечено, что участники эксперимента, которые посещали заповедники или леса, значительно сократили время использования гаджетов. Однако в городе и парках интерес к смартфонам снова возрастал.

«Хотя прошлые исследования показали, что короткий отдых в городских парках может обеспечить цифровой детокс, мы выяснили, что в таких обстоятельствах число сообщений и звонков наоборот растет. При этом продолжительное посещение более диких мест, таких как леса или заповедники, помогает оторваться от экрана», — заявил ведущий автор исследования Келтон Майнор.

Еще один вывод его команды — молодежь проводит в два раза больше времени за экраном смартфона, чем на свежем воздухе. Также исследователи предполагают, что городские зеленые насаждения помогут людям меньше использовать гаджеты и больше фокусироваться на окружающей среде.

Недавно молодежь в США нашла необычный способ снизить тревожность. Это стало возможным благодаря особой модели гаджетов.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости