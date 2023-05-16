18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, где люди чаще всего забывают о смартфонах
Для отказа от гаджетов нам нужно отвлечься на зеленые деревья.
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Люди реже обычного используют смартфон во время отдыха в лесу, но чаще — в парках и других городских зеленых зонах. К таким выводам пришли ученые из Университета Вермонта.
В течение двух лет они отслеживали активность гаджетов 700 человек. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environment and Behavior.
Было отмечено, что участники эксперимента, которые посещали заповедники или леса, значительно сократили время использования гаджетов. Однако в городе и парках интерес к смартфонам снова возрастал.
«Хотя прошлые исследования показали, что короткий отдых в городских парках может обеспечить цифровой детокс, мы выяснили, что в таких обстоятельствах число сообщений и звонков наоборот растет. При этом продолжительное посещение более диких мест, таких как леса или заповедники, помогает оторваться от экрана», — заявил ведущий автор исследования Келтон Майнор.
Еще один вывод его команды — молодежь проводит в два раза больше времени за экраном смартфона, чем на свежем воздухе. Также исследователи предполагают, что городские зеленые насаждения помогут людям меньше использовать гаджеты и больше фокусироваться на окружающей среде.
Недавно молодежь в США нашла необычный способ снизить тревожность. Это стало возможным благодаря особой модели гаджетов.
Олеся Маевская