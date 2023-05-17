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13:14 (мск), источник: © РИА Новости

В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик», сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Источник: © РИА Новости

«Ракета “Бронебойщик” принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.)», — сказал он во время выставки MILEX-2023.

«Бронебойщик» предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.

По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в 5−6 раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях.

С 17 по 20 мая в Минске проходит международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023. На ней представлены в том числе предприятия российской оборонки.

«Техмаш» входит в госкорпорацию «Ростех». Концерном управляет холдинг «Технодинамика».

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