В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

«Ракета “Бронебойщик” принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.)», — сказал он во время выставки MILEX-2023.
«Бронебойщик» предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.
По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в 5−6 раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях.
С 17 по 20 мая в Минске проходит международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023. На ней представлены в том числе предприятия российской оборонки.
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