13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые очистили сточные воды от лекарств с помощью гранатов
Вода, пропущенная через очистные сооружения, становится еще чище.
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Исследователи из Стокгольмского университета разработали пористые кристаллы из экстракта граната, которые захватывают и разлагают остатки лекарственных препаратов, обнаруженные в сточных водах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Water.
Обычно такие вещества удаляют с помощью пористых материалов, которые ведут себя как губки. Чаще всего они создаются из ионов металлов и синтетических молекул, но теперь у ученых есть возможность использовать распространенную в природе растительную эллаговую кислоту.
Она является одной из основных структурных единиц встречающихся в природе полифенолов, которые распространены во фруктах, ягодах, орехах и коре деревьев. Прототип «очистителя», названный SU-102, был извлечен из кожуры граната.
Для проверки работоспособности через материал пропустили воду, уже прошедшую обработку на местных очистных сооружениях. Он смог удалить загрязнения, которые прошли через эти фильтры.
«Мы получили возможность работать непосредственно с пробами воды с очистных сооружений и попытку решить насущную экологическую проблему. Надеемся, что однажды SU-102 будет использоваться в более широком масштабе», — заключили авторы.
Недавно стало известно, что залив в Эквадоре очистят «плавучими островами». Это поможет справиться с загрязняющими веществами и бактериями.
Олеся Маевская