17:37 (мск), источник: Известия
Пенсии по потере кормильца в 2023 году: как оформить, кому положено
Для начисления выплат с 2024 года не нужно будет собирать справки.
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Госдума во втором чтении одобрила законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по потере кормильца, он начнет действовать с 2024 года. Благодаря этой мере людям в сложной ситуации не придется долго собирать справки. Более того, пенсии по потере кормильца будут оформлять в сокращенные сроки — до пяти дней. Подробности — в материале «Известий».
С 1 января 2024 года для оформления социальных и страховых пенсий по потере кормильца не нужно будет подавать заявление. Выплаты назначат автоматически, причем несовершеннолетним — в сокращенные сроки, до пяти дней. Соответствующий законопроект был одобрен 16 мая во втором чтении в нижней палате российского парламента.
Речь идет о нескольких типах выплат: — социальная пенсия при потере кормильца;— страховая пенсия при потере кормильца;— социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.
Пока что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением на «Госуслугах» или в Соцфонд РФ и предоставить паспорт или свидетельство о рождении, документы, подтверждающие родственные отношения, а также трудовую книжку и свидетельство о смерти кормильца. Однако уже в 2024 году делать заявку и собирать документы не потребуется.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ситуация, когда люди в сложной жизненной ситуации вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты, недопустима. Обратиться за пенсией по потере кормильца можно будет в любое время, ограничение по сроку давности предлагают снять. Законопроект был разработан в Минтруде еще в 2021 году и изначально предполагалось, что он вступит в силу с января 2023 года.
Напомним, на социальную пенсию по случаю потери кормильца могут рассчитывать дети и подростки до 18 лет, а также студенты очных отделений вузов и колледжей до 23 лет, если они потеряли одного или обоих родителей. Также эту пенсию назначают детям умерших матерей-одиночек. Выплаты утверждают со дня смерти кормильца (а не с 1 числа месяца, как сейчас) и на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным. Несовершеннолетним пенсию назначат ускоренно — максимум в течение пяти дней. В 2023 году размер социальной пенсии составляет 7 153,32 рубля, а при потере обоих родителей или для детей одинокой матери — 14 306,64 рубля.
Страховая пенсия рассчитывается на основе пенсионных баллов умершего кормильца и фиксированной доплаты, которая индексируется каждый год 1 апреля. В 2023 году фиксированная выплата составляет 7 153,32 рубля, на нее могут рассчитывать круглые сироты, остальные получают 50% от этой суммы. К фиксированной выплате добавляют пенсионные коэффициенты кормильца или обоих кормильцев. В 2023 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 123,77 рубля. При этом общая сумма не может быть ниже минимальной пенсии (в 2023 году — 12 363 рубля). При необходимости к пенсии по потере кормильца назначают доплату из регионального бюджета.
На страховую пенсию по потере кормильца могут рассчитывать дети и пасынки кормильца, а также нетрудоспособные родители, братья и сестры, дедушки и бабушки или супруги погибшего кормильца. Под нетрудоспособными родственниками понимают несовершеннолетних или вышедших на пенсию, а также людей с инвалидностью. Согласно законопроекту, в случае, если получатель одновременно имеет право и на социальную, и на страховую пенсии, назначаться ему будет наиболее выгодная выплата.
Работникам сельского хозяйства, трудившимся более 30 лет, можно будет сделать перерасчет фиксированной части пенсии. Претворить в жизнь эту меру, по мнению авторов законопроекта ФЗ 160025−8, можно не раньше 2026 года. Поскольку сам код «село», отражающий работу в сельской местности и дающий право на надбавку, был введен только в 2019 году, до этого времени специальная информация в Пенсионный фонд России о таких работниках не подавалась. Авторы законопроекта предлагают обязать работодателей до конца 2025 года предоставить в Социальный фонд сведения о сотрудниках и их трудовом стаже, накопленном до января 2019 года, чтобы сделать перерасчет.
Кроме пенсии при потере кормильца можно получить дополнительные социальные льготы. Их назначают, если прожиточный минимум человека ниже общероссийского или если есть определенный статус: дошкольник, школьник, студент, инвалид, пенсионер. Так, можно рассчитывать на бесплатный проезд в общественном транспорте, субсидию на оплату услуг ЖКХ, бесплатное двухразовое питание и учебники в школах для детей, льготные билеты в музеи и театры, а также путевки в санатории и бесплатные лекарства. Абитуриенты получают преимущество при поступлении в колледж, техникум или вуз и право на муниципальное жилье до 18 лет. Конкретные льготы нужно уточнять в СФР или МФЦ, они определяются индивидуально.