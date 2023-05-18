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07:13 (мск), источник: © РИА Новости

Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта

АШХАБАД, 18 мая — РИА Новости. На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлен Всемирным днём устойчивого транспорта, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Источник: © РИА Новости

Документ принят единогласно, 67 государств-членов ООН выступили его соавторами.

Газета отмечает символичность выбора даты Всемирного дня устойчивого транспорта — 26 ноября. Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде была проведена первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту.

Также издание подчеркивает, что при принятии Резолюции «Всемирный день устойчивого транспорта» Генассамблея ООН ссылалась на принятые по инициативе Ашхабада в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах документы, призванные придать качественно новый импульс развитию сотрудничества в транспортном секторе.

Нынешняя резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным, региональным организациям и гражданскому обществу, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта проведением просветительской работы, направленной на расширение знаний общественности в области устойчивого транспорта, развитие экологичного транспорта и т. д.

В 2018 году Генассамблея ООН по инициативе Туркмении объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.

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