Генассамблея ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта

Документ принят единогласно, 67 государств-членов ООН выступили его соавторами.
Газета отмечает символичность выбора даты Всемирного дня устойчивого транспорта — 26 ноября. Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде была проведена первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту.
Также издание подчеркивает, что при принятии Резолюции «Всемирный день устойчивого транспорта» Генассамблея ООН ссылалась на принятые по инициативе Ашхабада в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах документы, призванные придать качественно новый импульс развитию сотрудничества в транспортном секторе.
Нынешняя резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным, региональным организациям и гражданскому обществу, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта проведением просветительской работы, направленной на расширение знаний общественности в области устойчивого транспорта, развитие экологичного транспорта и т. д.
В 2018 году Генассамблея ООН по инициативе Туркмении объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.