14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Змея из Техаса пробралась на подстанцию и лишила света 16 000 человек
Раньше аварии случались по вине белок.
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Официальные представители энергетической компании Austin Energy из Техаса заявили, что около 16 000 потребителей потеряли электроэнергию из-за того, что змея проскользнула на одну из подстанций. Как пишет UPI, отключение электроэнергии началось примерно в 13:00 во вторник, 16 мая.
Austin Energy сообщила, что электричество было восстановлено для всех пострадавших клиентов к 14:00. Специалисты компании также отметили, что чаще всего виновниками аварий становятся не змеи, а белки.
Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, Austin Energy установит низковольтные электрические ограждения от змей вокруг подстанций. В начале мая из-за другой рептилии на короткое время отключился светофор в округе Принс-Уильям, штат Вирджиния.
Недавно несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередач.
Олеся Маевскаяя