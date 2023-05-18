17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли древнейшие чертежи домов, которым 8000 лет
Это схемы загонов для скота.
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Европейские и арабские археологи нашли на территории Иордании и Саудовской Аравии два самых древних архитектурных чертежа, начерченных на скалах древними жителями Ближнего Востока около 8−9 тысяч лет назад. Это схемы постройки гигантских ловушек-загонов для животных. Исследование об этих зданиях были опубликованы в журнале PLOS ONE.
Международная группа археологов под руководством ведущего научного сотрудника Лионского университета Реми Крассара утверждает, что основы архитектуры зародились еще до появления Великой пирамиды Гизы. Это выяснилось во время изучения древних «масаидов» — гигантских ловушек-загонов для антилоп и других животных трапециевидной формы, построенных в каменном веке на территории Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока.
Специалисты изучали подобные сооружения на протяжении нескольких десятилетий, но только недавно Крассар и его коллеги обратили на них свое внимание. Примечательно было то, что в окрестностях стойбищ (на юго-востоке Иордании и Джебель аз-Зиллият в северных регионах Саудовской Аравии) были найдены антропоморфные стелы и украшения, которые указывают на высокий уровень культурного развития местных жителей.
Рядом с «масаидами» археологи обнаружили два монолита с необычными рисунками, состоящими из набора линий. Ученые сравнили их с фотографиями ловушек и обнаружили, что они являются точными архитектурными планами строений. Так стало известно, что архитектурное искусство и абстрактное мышление появились у людей значительно раньше, чем предполагалось.
«Человек меняет пространство вокруг себя уже много тысячелетий, однако до появления древнеегипетской и месопотамских цивилизаций древние люди фактически не оставляли за собой планов сооружений или карт местности. Мы обнаружили в Иордании и Саудовской Аравии самые древние архитектурные чертежи, чей возраст составляет от 8 до 9 тысяч лет», — сообщают ученые.
Чертежи, найденные в Саудовской Аравии, представляют собой каменную плиту длиной чуть менее 4 метров, надписи на которой были вырезаны с помощью ручных кирок примерно 8000 лет назад. Между тем гравюры, найденные в Иордании, были вырезаны на 80-сантиметровом блоке известняка примерно 7000 лет назад.
Антропологи считают, что люди начали осваивать разные формы искусства и основы абстрактного мышления около 40 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки с абстрактными узорами и символические статуэтки, найденные в Европе и на Ближнем Востоке, а также на островах Юго-Восточной Азии.
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Олеся Маевская