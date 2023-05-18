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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии России

На лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации российской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: РИА "Новости"

В Тверской суд Москвы поступило дело в отношении музыканта по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Ему грозит штраф 50 тысяч рублей.

Что именно стало причиной для составления протокола, не раскрывается. Дата заседания суда пока не назначена.

В январе Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму и дискредитацию армии. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет России проверить высказывания музыканта. Гребенщиков уехал из России после 24 февраля 2022 года.

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