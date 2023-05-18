18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сменный график работы наносит больше вреда здоровью мужчин, чем женщин
При этом женский организм может и вовсе никак не пострадать от ненормированного рабочего дня.
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Специалисты Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета пришли к выводу, что больше всего от ночных рабочих смен страдает именно мужской организм. Для исследования ученые отслеживали поведение мышей в лабораторных условиях и данные здоровья 90 тысяч британцев. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Science Translational Medicine.
У самцов лабораторных мышей наблюдался ряд негативных эффектов от воздействия аномальных циклов дня и ночи. Все, от их генной активности до работы кишечных бактерий и нормального кровяного давления, нарушилось. Самки же, напротив, оказались более стойкими — показатели их здоровья изменились минимально.
Затем, используя данные о более чем 90 тысяч рабочих в Великобритании, исследователи обнаружили, что мужчины также оказались больше подвержены влиянию ненормированного графика. Те, кто работал по ночам, имели метаболический синдром. Это набор факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, который включает повышенные кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, а также избыток жира в талии.
Между тем, женщины, работавшие по сменному графику, также чаще страдали от метаболического синдрома. Ученые отмечают, что сменная работа может быть разной и на состояние человека (как физическое, так и эмоциональное) также влияют окружение, различия в образовании и доходах работников и особенности организма.
В частности, лабораторные эксперименты указали на влияние гормонов. Самки мышей, у которых были удалены яичники и, следовательно, не вырабатывали эстроген, были менее защищены от воздействия нарушенных дневных и ночных циклов.
Естественные циркадные ритмы человеческого тела диктуют людям быть активными и есть в течение дня, а спать в темное время суток. Сменная работа сбивает эти ритмы. Но новое исследование на практике доказало, что представители мужского пола страдают от такого графика сильнее.
Недавнее исследование показало, как работа из дома влияет на семейные отношения. Результаты были основаны на опросе более 200 пар.
Олеся Маевская