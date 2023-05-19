10:56 (мск), источник: РБК Life
«Многие едут к озеру, а не к морю». Глава АТОР — о сезоне отпусков
Майя Ломидзе рассказала о новых направлениях и ценах на летний отдых.
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В летний сезон туроператоры предложат россиянам варианты отдыха, но с поправкой на изменившуюся реальность. Количество доступных зарубежных направлений сократилось по сравнению с доковидным временем, внутренний туризм пока не представляет собой полноценную альтернативу заграничному, но затрат требует аналогичных. Азия и Ближний Восток пока отличаются стабильным спросом, но и здесь не обходится без проволочек. На горизонте — Грузия, однако ситуация с прямыми авиарейсами на данный момент не настолько устойчива, чтобы можно было делать прогнозы.
РБК Life вместе с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе разобрался, куда поедут россияне летом, почему подорожали путевки и как развивается туризм в регионах.
— Майя Арчиловна, расскажите, какие направления востребованы у россиян в летнем сезоне.
— Летние туры покупали более-менее активно в рамках акции раннего бронирования, которая закончилась в конце марта. Причем активнее всего и сильно вперед (на август и сентябрь) бронировали премиальный сегмент — и на выезде, и на внутреннем рынке. Этот сегмент увереннее в себе и в завтрашнем дне — в России он раскупается как горячие пирожки. Тенденция формировалась в пандемийный период и сохранилась в 2023 году. В 2022-м, к слову, было то же самое.
Сложнее и неоднозначнее ситуация со средним и бюджетным сегментами. Люди боятся бронировать далеко вперед. Какие-то продажи есть на июль—август. С большой долей вероятности Турция удержит статус лидирующего направления в сегменте выездного туризма. Однако операторы и агенты предварительно оценивают снижение спроса на зарубежные направления примерно в 15%. По России предварительный прогноз — порядка 10%, но он тоже очень осторожный.
Премиальный сегмент и во внутреннем, и в выездном туризме составляет 25% от всего спроса. На внутреннем он еще меньше, потому что у нас нет достаточного количества соответствующих объектов. Поэтому получается, что большая часть всего предложения находится в неопределенном состоянии, так что сейчас делать твердый прогноз на лето пока сложно.
— Куда еще россияне гарантированно поедут за рубеж летом?
— В Арабские Эмираты, и тут довольно интересная картина. В том же премиальном сегменте Эмираты оказались дешевле Турции, потому что лето для них — невысокий сезон, а дорогие отели с тем же набором услуг имеются, как и в Турции. Некоторые из таких отелей раза в три дешевле турецких. Уже можно сказать, что Арабские Эмираты стали круглогодичным направлением. И у них очень неплохие шансы в этом летнем сезоне.
Египет тоже популярен, потому что это самый бюджетный вариант, и он дешевле Турции. Также летом активно будет продаваться, судя по всему, Таиланд, где тоже не сезон. И Таиланд может быть дешевле даже Арабских Эмиратов в люксовом сегменте. Но остается надежда, что Турция в течение сезона будет делать большие спецпредложения на отдельные заезды и снижать цены. То есть подстраиваться под спрос, так как Россия для нее остается рынком номер один.
— Насколько реально выросли цены на отдых в сравнении с прошлым годом?
— Зарубежные направления в целом повысились в цене, если брать среднюю температуру по больнице. Во многом это связано с курсом, потому что в прошлом году он был другой, и, соответственно, в рублях все рассчитывалось иначе. В частности, в Турции многие объекты подняли цены на 15−20% на лето, плюс подорожала перевозка. Российские курорты подорожали на 10−20%, а дорогие объекты — на все 30% в некоторых случаях.
— Из-за падения спроса у россиян на поездки за рубеж, в частности в Турцию, турбизнес может недополучить планируемый доход?
— Снижение спроса в среднем и бюджетном ценовом сегменте, конечно, имеет значение для туроператоров, но с учетом сохранения премиального сегмента в стабильном количественном отношении оно получается не таким фатальным.
— Как вы оцениваете шансы на успех туроператоров, которые поставили программы с пересадками на Кипр и в Грецию? Будут ли эти рейсы полными, несмотря на высокие цены и долгий перелет?
— Если бы не было позитивных ожиданий, то они бы, конечно, не ставили такие программы. И все же нельзя сказать о восстановлении спроса на Грецию или Кипр. Греция до пандемии принимала больше миллиона российских туристов, Кипр — почти миллион. А те возможности, которые сейчас изыскали туроператоры, конечно, уже не те. Я думаю, что это будут востребованные программы, несмотря на цену, повторюсь про премиальный класс, который у нас никуда не уходит, и это предложение своего потребителя найдет точно.
— Как меняются предпочтения туристов в нынешних условиях ограниченности стран и скудного выбора пляжных направлений? Заметен рост спроса на непляжный отдых?
— Море все равно доминирует, и пляжный отдых все равно будет существенно больше пользоваться спросом в летнем сезоне. Но есть интересная тенденция, которая возникла в пандемийный период и укрепилась.
Очень многие туристы, у которых нет денег, чтобы ехать к морю, путешествуют по своему региону либо выезжают в соседний регион, туда, где есть реки, озера, пруды. Поэтому мы ожидаем высокий спрос в Ленинградской области, Карелии, Московской области, на Алтае. Это спрос, обеспеченный в первую очередь за счет жителей соседних регионов.
Но это по большей части самостоятельный поток: путешественники останавливаются в частном секторе, в гостевых домах, на турбазах.
На наш взгляд, количество таких туристов в этом сезоне будет больше, чем в прошлом.
— Регионы готовы к этому росту турпотока?
— Сложно сказать. Аргументированно на этот вопрос может ответить только сам турист, сравнив с тем, что было в прошлом году. Есть очень сложная и нерешаемая проблема — дефицит кадров в сезон. Нет региона, где бы этой проблемы не существовало. Для многих важно, чтобы хватило человеческих сил и ресурса для обслуживания туристов.
Во многих регионах за год появились некапитальные строения — кемпинги, глэмпинги, которые поддерживал в свое время Ростуризм в виде грантов, и Министерство экономического развития на этом собирается делать акцент. Расширились предложение и возможности для отдыха. Регионы готовятся, но абсолютно ли они готовы — сказать непросто.
— Продолжится ли развитие регионального туризма? Что регионам еще нужно сделать?
— Все равно остаются вопросы по инфраструктуре, дорогам. Хотя они решались на протяжении последних восьми лет, и во многих регионах ситуация с теми же дорогами, с санитарными остановками меняется. Это, например, Тверская область, Тверь, Вышний Волочек, Алтайский край, Сахалин, Бурятия, Татарстан. В этих регионах за последние годы появилось больше новых объектов размещения. Может быть, их не очень много, но они не будут пустовать. В Ставропольском крае, например, тоже каждый год либо реновация, либо открытие нового объекта. Там тоже будет заполняться практически все, что имеется.
— Как вы в целом оцениваете рост спроса на поездки в эти регионы, он продолжается в этом году, после успеха в прошлом сезоне?
— Северный Кавказ точно будет в топе — Ставропольский край, Дагестан, Чечня, и, соответственно, всем остальным республикам тоже достанется. Приезжая в Ставропольский край, люди поедут в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию. Этот поток будет, как паучок, немножко растягивать свои лапки, и каждый регион, даже если у него не будет рекордов, как у Дагестана и Ставропольского края, увидит прирост на Северном Кавказе.
В целом мы предполагаем, что в каждом регионе будет как минимум плюс 10%, в Дагестане предварительно плюс 20% к прошлому году, если не плюс 50%. Интерес очень большой, и обусловлен он разнообразными возможностями отдыха в республике. Там есть и пляжный отдых на Каспийском море, и экскурсионка. Можно, находясь в Дербенте, на берегу Каспийского моря, поехать в горы, посмотреть что-то совсем другое.
— Поговорим про Крым. Быть ли там вообще туристическому сезону? Что с бронированием туров на лето по сравнению с предыдущими годами?
— В 2021 году в Крыму был рекорд: полуостров принял порядка 7 млн человек. В 2022-м, по официальным данным, спрос упал на 30%. В этом году туроператоры говорят, что он упадет еще на 30% по сравнению с прошлым годом. То есть падение за два года может составить 60%. Но это пока предварительная оценка, очень сложно что-то говорить про этот сезон. Все будет зависеть от большого количества обстоятельств, находящихся вне возможностей и полномочий как крымской, так и всей остальной туристической индустрии.
— Даже расширение полос для проверок на Крымском мосту не окажет особой помощи для увеличения турпотока?
— Это тоже важно, потому что самолетом добраться туда нельзя — только поездом или автомобилем. По прошлому году, по официальным данным, Крым посетили более 4 млн человек. Но даже с учетом падения турпотока в этом сезоне туда отправятся около 3 млн человек, и у них есть только два способа добраться. Поэтому в любом случае увеличение количества поездов и пропускных окон на мосту — это необходимость, чтобы эти люди не стояли в очереди и могли купить билеты.
Тем более что Крым — единственный регион, который не просто не повысил цены, а понизил. Незначительно, на 5−7%, но это абсолютно противоречит общей тенденции всего остального туристического рынка.
— Насколько индустрия сможет со своей стороны сделать поездки в регионы более доступными? Или все завязано на экономической ситуации и туриндустрия не в силах бороться?
— Не хочется говорить пафосные вещи, что туристический бизнес — это не социальный туризм. У нас есть сегменты социального туризма — поездки через профсоюзы, корпоративные туры, когда предприятие оплачивает отдых своего сотрудника и иногда членов его семьи. Есть детский туризм, который финансируется региональными либо федеральными властями в рамках различных программ. Вот это социальный туризм, и цена там стоит не на первом месте, как и предоставление возможности людям отдохнуть за счет предприятия, регионального, федерального бюджета, иных социальных программ.
Туристический бизнес — это в первую очередь бизнес, а туроператорский — еще и сложный бизнес, потому что он формирует продукт из комплектующих, которые дают поставщики. Если отель и перевозчик поднимают цену, каким образом туроператор может на это повлиять, чтобы туристам это стало доступнее? Да, в общем, никаким.
Туристический бизнес, равно как и туристы, заинтересован в том, чтобы люди ездили, имели возможность это делать в большом количестве, желательно не один раз в год и не только к морю. Но есть определенная экономическая ситуация, и турбизнес живет в этой ситуации, он не может повлиять на курс валюты.
— Туроператоры говорили о росте интереса россиян к Абхазии. Насколько он выше, чем в прошлом году? Есть ли еще свободные места?
— Интерес высокий, и туроператоры считают, что спрос будет выше, чем в прошлом году, когда он уже был почти рекордным. Нормальные объекты пока еще есть, хотя довольно активно бронируются на лето. В первую очередь июнь закрывается, на июль—август объем бронирования меньше.
В Абхазию нет прямого перелета, надо брать рейс до Сочи или до Адлера, а дальше добираться либо на автомобильном транспорте, либо железнодорожным сообщением.
Хотя Абхазия бюджетнее, чем все зарубежье и чем Краснодарский край, количество объектов там ограничено. Несмотря на нарекания к сервису, по оценке туроператоров, республика принимает почти 1,5 млн человек в год. Это включая однодневные экскурсии, выезды без ночевок. Большой объем, и в этом году ожидается, что он увеличится на 15%.
— Дальний Восток — еще одно привлекательное направление, но добираться туда порой очень дорого. Планируется ли что-то делать с этой недоступностью или еще многие годы путь туда открыт будет только для тех, у кого доход выше среднего?
— Надо ехать не в сезон. Я бы рекомендовала вторую половину мая или вторую половину сентября, когда цены на билеты еще или уже не такие высокие и туристов практически нет. Условно, во второй половине мая на Сахалин можно найти билеты на самолет за 30 тыс. руб., а в сезон это 50 тыс. руб. минимум.
Если мы говорим про рейсы на Дальний Восток из Москвы, Санкт-Петербурга и любого другого города-миллионника из Центрального федерального округа или Уральского, понятно, что полеты из этих городов никогда не будут стоить три копейки. Существует программа субсидирования билетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они открывали для себя страну. И для них стоимость билетов снижается тоже по-разному, где-то на 15%, где-то на 10%. Но дополнительных программ по снижению стоимости, как минимум, перевозки нет и вряд ли будет. И я не уверена, что они необходимы.
Есть очень большое искушение все время — говорить о том, что страна должна быть доступна для любого жителя, и это правильно. Да, она должна быть доступна для любого жителя, но есть экономика каждого предприятия, в том числе авиационного. Есть объективно существующая себестоимость дальних перелетов, и почему бизнес-структура должна работать себе в ущерб для решения социальных задач?
— Не каждому по карману поездки на Байкал и Алтай. Зауралье будто отрезано от туриста. Что-то делается для того, чтобы повысить доступность этих направлений?
— В пандемийный период спрос на Байкал увеличился, и люди туда ездили не только в сезон, но и зимой. Количество людей, которые побывали на Байкале, существенно выросло. Хотя «бюджетной поездкой на выходные» это направление нельзя назвать. Объекты размещения там тоже стоят недешево, даже если это турбаза, но они удовлетворяют спрос, который есть, и не пустуют. По крайней мере, в июле—августе точно, и даже зимой.
— Растет ли интерес россиян к круизному отдыху? Какие направления в топе?
— Это самый возвратный вид туризма. Больше 50% туристов — это постоянные отдыхающие, которые не просто возвращаются к формату, но к привычным маршрутам. Статистически самые популярные маршруты — по Волге, на Валаам, Соловки. В этом году никаких сюрпризов здесь не произойдет. Это будут те же самые востребованные круизы.
Круизы — это недешево. Хотя надо отдать должное круизникам, они сделали довольно интересную дифференциацию — лоукостер-круизы, когда платить можно только за размещение, питание и минимум экскурсий, а все остальное докупается по желанию. Суда для таких круизов попроще. Есть дорогие круизы, которые так и называются — люксовые, где совершенно другая цена, и, соответственно, они стоят дороже, туда входит больший набор экскурсий, другое качество питания, другого уровня каюты
Прирост каждый год составляет 10%, но он в абсолютном выражении небольшой. Тем не менее динамика положительная, они не просели. Круизы очень поддерживал кешбэк, потому что те же самые лоукостеры — это все равно порядка 40 тыс., условно, за пять дней. Да, это все включено, это пятиразовое питание, развлечения на борту, возможность посмотреть несколько городов, и даже если не купил экскурсию, ты можешь сам там побродить в течение трех-четырех часов. 40 тыс. на человека, двое — это уже 80 тыс., трое — 120 тыс.
Пять самых доступных направлений для путешествий летом внутри России.
Доступный отдых можно найти в любом регионе, все зависит от запроса туриста. Можно найти дешевое размещение, добраться туда на своей машине или на поезде, на перекладных, на электричках, и это может обойтись в 20 тыс. руб. на человека.
Самый простой вид отдыха — это отправиться в соседний регион. Хотя сама себя сразу опровергну — из Москвы, например, отправиться в Московскую область. Да, можно выбрать простые турбазы на горьковском направлении, это будет дешевле, чем Звенигород, но хочется же комфорта, и это сразу перестает быть сильно дешевым.
В регионах немного другая картина. То есть из Екатеринбурга в Свердловскую область, например, можно поехать. В том же Алтайском крае, в Новосибирской области можно найти бюджетные варианты отдыха, они будут более дешевыми, чем Московская или Ленинградская области, потому что рынок другой.
Таким образом, можно варьировать доступные направления — это могут быть Московская область, Ленинградская, Алтайский край, Свердловская область или Новосибирская. А могут Пермский или Ставропольский край, Тверская, Тульская, Нижегородская области.
Пять самых дорогих и труднодоступных направлений для путешествий летом внутри России
Арктика. Хотя опять же есть Салехард — два с половиной часа лететь, и ты на Полярном круге, если мы говорим про полеты из Москвы. Но это все равно не очень дешево получается. Чукотка, Анадырь, Саха, Магадан — эти регионы по умолчанию дорогие, потому что они совсем не массовые и никогда не будут таковыми, и не надо.
Они труднодоступны с точки зрения транспорта, там либо далеко лететь, либо только на перекладных добираться, и дорогие внутри, потому что они там, где вечная мерзлота, и все стоит дорого.
Минимальный чек на пляжный отдых на десять дней в России и за границей в 2023 году для семьи из трех человек
В бюджетном двух-трехзвездочном отеле в России, например в Анапе, понадобится 100 тыс. руб. на завтраках за тур на троих. За рубежом, в той же Турции, минимальная цена на троих — 200 тыс. в трехзвездочном отеле на «все включено». В Египте в отеле три звезды можно потратить 100 тыс. руб., а в отеле классом выше — примерно 150 тыс. руб.
Минимальный чек на непляжный отдых по России для семьи из трех человек
Это либо городской экскурсионный, либо природный. Карелия, Петрозаводск, Кижи. Туры в среднем длятся не больше пяти дней. На семью из трех человек, если брать недорогое размещение, будет порядка 60 тыс. руб. Если чуть покомфортнее, то это порядка 80 тыс. руб.