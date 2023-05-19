18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Мини-кенгуру» вернулись в Южную Австралию спустя 100 лет
Раньше они населяли большую часть континента.
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Агентство AFP сообщает, что короткомордые кенгуру (Bettongia) — редкое сумчатое животное, напоминающее кролика — вернулись на материковую часть Южной Австралии спустя более 100 лет после исчезновения из этого региона. Они населяли более 60% континента, прежде чем стали жертвами кошек, лис после прибытия британцев.
Тело короткомордых кенгуру достигает в длину 28−45 сантиметров, хвост — 25−33 сантиметров, вес — 1,1−2 килограммов. Эти зверьки часто роют землю и перемещают тонны почвы в год, тем самым создавая микросреды инфильтрации воды для семян, что колоссально влияет на экосистему.
Экологи, занимающиеся вопросом популяции беттонг, за два последних года выпустили в дикую природу Южной Австралии 120 особей, чтобы посмотреть, как они приживутся на континенте. Во время последнего мониторинга экологи поймали 85 животных.
Оказалось, 40% из них родились уже в новом регионе. При этом у 42 из 45 самок в сумках были детеныши. «Мы очень надеемся, что беттонг — лишь один из первых из многих видов, популяцию которых мы поможем восстановить», — пишут ученые.
Недавно в Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 миллионов лет назад. Их место обитания — гора Волна.
Олеся Маевская