В Марокко найден новый вид динозавра, жившего 66 млн лет назад Его отличительная особенность - зубы-отвертки
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Главные новости недели
18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мини-кенгуру» вернулись в Южную Австралию спустя 100 лет

Раньше они населяли большую часть континента.

Источник: AFP 2022

Агентство AFP сообщает, что короткомордые кенгуру (Bettongia) — редкое сумчатое животное, напоминающее кролика — вернулись на материковую часть Южной Австралии спустя более 100 лет после исчезновения из этого региона. Они населяли более 60% континента, прежде чем стали жертвами кошек, лис после прибытия британцев.

Тело короткомордых кенгуру достигает в длину 28−45 сантиметров, хвост — 25−33 сантиметров, вес — 1,1−2 килограммов. Эти зверьки часто роют землю и перемещают тонны почвы в год, тем самым создавая микросреды инфильтрации воды для семян, что колоссально влияет на экосистему.

Экологи, занимающиеся вопросом популяции беттонг, за два последних года выпустили в дикую природу Южной Австралии 120 особей, чтобы посмотреть, как они приживутся на континенте. Во время последнего мониторинга экологи поймали 85 животных.

Оказалось, 40% из них родились уже в новом регионе. При этом у 42 из 45 самок в сумках были детеныши. «Мы очень надеемся, что беттонг — лишь один из первых из многих видов, популяцию которых мы поможем восстановить», — пишут ученые.

Недавно в Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 миллионов лет назад. Их место обитания — гора Волна.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна