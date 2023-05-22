17:26 (мск), источник: РБК Life
В России предложили ввести шестидневку. Где еще столько работают
Исследователи связывают продолжительность рабочего дня с развитием страны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Как рассказал «Известиям» глава Минтруда Антон Котяков, с такой инициативой к нему обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за санкций против России со стороны иностранных государств. В объединении считают, что это решение повысит «прочность экономики в условиях современных вызовов». Инициаторы также сослались на опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив, что тогда граждане «трудились по шесть и даже семь дней в неделю».
В Минтруде пока никак не прокомментировали это предложение. В Кремле заявили об отсутствии позиции по этому вопросу. «Нет, никакой», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, есть ли у Кремля позиция по увеличению рабочей недели.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что «шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства».
Подобный опыт, о котором говорят инициаторы, действительно был в истории страны. Однако все начинается в 1897 году, когда в Российской империи был принят закон, который ограничивал рабочий день. Согласно ему полагалось работать 11,5 часов в будние дни, в субботу не более 10 часов. Для женщин и детей — 10 часов. При этом по закону полагалось отдыхать в воскресенье, а также праздничные дни, которые были указаны в документе.
В 1917 году Совет народных комиссаров установил нормативом шестидневную рабочую неделю с продолжительностью рабочего дня не более восьми часов. Также было оговорено сокращенное рабочее время на особо вредных для здоровья производствах. В период с 1929 по 1933 годы страна перешла на семичасовой рабочий день.
С 1940 года в связи с начавшейся Второй мировой войной (1939−1945) Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю». От этой нормы ушли лишь в середине 50-х годов, когда закончился так называемый послевоенный восстановительный период.
В 2019 году тогда еще в качестве премьер-министра России, ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время выступления в Женеве на Международной конференции труда заявил, что не исключает перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Политик объяснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Позже добавил, что это предложение не будет использоваться для урезания зарплат.
Самыми трудолюбивыми традиционно считаются азиатские страны, а все из-за нормативов, которые там действую. Например, в Китае вплоть до 2021 года работодатели могли устанавливать график «996». Это шестидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым графиком. При том, что по трудовому закону, стандартный рабочий день в стране составляет восемь часов, а максимум — 44 часа в неделю.
В 2021 году сразу два сотрудника китайской компании Pinduoduo, известной тем, что работники там трудятся по графику «996», умерли с разницей в несколько недель. Одна женщина потеряла сознание от усталости — ее не успели спасти, другой покончил жизнь самоубийством.
После этих событий в августе 2021 года Верховный суд Китая совместно с Министерством труда назвали такой режим работы незаконным и выпустили несколько решений, в которых встали на сторону работников. Там напомнили о праве работников на отдых и отпуск, а также про норму пятидневной рабочей недели, максимум — 44 часа. Работодатель оставляет за собой право увеличивать время рабочего дня, но только за дополнительную плату. Кроме того, за месяц переработка не должна превышать 36 часов.
По оценке исследовательской платформы World Population Review (WPR), средняя продолжительность рабочей недели по миру в среднем составляет от 40 часов до почти 50 часов. Причем в странах с высоким уровнем дохода и с «культурным акцентом» на баланс между работой и личной жизнью официальная рабочая неделя короче, также предусмотрено больше дней отпуска.
«Как правило, в странах с более высоким уровнем дохода, таких как Германия и Франция, продолжительность рабочей недели короче — до четырех рабочих дней, по сравнению со странами со средним уровнем дохода и в развивающихся странах», — говорится в исследовании.
Например, на вершине рейтинга стран с самой продолжительной рабочей неделей — Мавритания (54 часа), Танзания (54 часа), Египет (53 часа), Бангладеш (51 час). Антилидеры этого списка — Швейцария (35 часов), Германия (35 часов), Австрия и Норвегия (33 часа), Нидерланды (30 часов) и Австралия (29 часов).
Пятидневная рабочая неделя была установлена 14 марта 1967 года указом президиума Верховного Совета в СССР. Работникам были положены два выходных — суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня составляла восемь часов.
Согласно закону от 19 апреля 1991 года «О повышении социальных гарантий для трудящихся» продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Позже это положение перенесли в Трудовой кодекс России, который приняли в 2001 году.
Также глава 19 Трудового кодекса регламентирует предоставление оплачиваемого отпуска. На него могут рассчитывать все работники. При этом за ними сохраняются средний заработок и должность. Как правило, основной отпуск составляет 28 календарных дней с учетом субботы и воскресенья.
Некоторые работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отдых. Например, если они трудятся на вредных производствах, на Крайнем Севере или по ненормированному графику. Отпуск за свой счет или перерыв на учебу не оплачиваются.
Ранее в Минтруде назвали минимальный размер оплаты труда в России. В 2023 году эта сумма должна быть не ниже 16 242 ₽ в месяц (без учета районного коэффициента и надбавок). В Москве МРОТ составил 24 801 ₽ Самый высокий показатель в Чукотском автономном округе — до 48 726 ₽ (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате).