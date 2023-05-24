16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
На востоке Китая нашли больше ста древних гробниц с фресками и золотом
В июне найденные предметы можно будет увидеть на выставке.
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Более 110 гробниц возрастом до 700 лет были обнаружены в городе Ляочэн провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает портал «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. В усыпальницах археологи нашли керамику и изделия из золота, бронзы и серебра.
По оценкам специалистов, гробницы были построены между династиями Цзинь (1115−1234 гг.) и династией Цин (1644−1911 гг.). В одной из гробниц династии Юань (1271−1368 гг.) хорошо сохранились фрески, на которых изображены сороки и ветви — традиционный китайский символ благополучия.
Найденные артефакты уже перенесли в местный музей. Археологи продолжат их изучать, а уже в июне посетители музея смогут увидеть их на выставке.
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Олеся Маевская